やるじゃん大貴族号！

大貴族号（筆者が所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）は北に向かう。どこまでもどこまでも。そして、秋田県に入ったあたり（距離にして約640km）で、燃料計の残量が約2割になり、警告灯が点いた。そろそろ入れておかなくては。

【画像】秋田県男鹿半島を自走で目指す！大貴族号こと清水草一の先代マセラティ・クアトロポルテ 全23枚

先代クアトロポルテは燃費が悪い。車両重量約2トン＋高回転高出力型の4.2リッターV8エンジンなのだから当然だ。街中ではリッター3km台が目安。高速を含め平均してもリッター5kmくらいなので、すぐガソリンなくなっちゃうな〜と感じる。



男鹿半島を目指して自走中の大貴族号こと清水草一の先代マセラティ・クアトロポルテ。 清水草一

私のふだんの足は、2リッターディーゼルのプジョー508。平均でリッター17km走っている。それにくらべると大貴族号は、燃料代が4倍くらいかかる。

それでも今回はロングドライブなので、ワンタンクで600km以上を走破した。やるじゃん大貴族号！

セルフスタンドでハイオク（190円/リッター）を満タンにする。78.9リッター入って、代金は1万4990円となった。満タン給油の生涯最高金額を更新だ。

ただし燃費はリッター８kmと悪くない。加減速が多いとずんずんガソリンが減るけど、時速70kmくらいでそーっと走れば、リッター10kmも夢じゃなさそうだ。実にどうでもいい夢だが……。

取扱説明書は『約90リッター』！

それにしてもこのクルマ、ガソリン何リッター入るんだろう。

取扱説明書には、『約90リッター』と書かれている。スペックに『約』なんて付けるクルマがあること自体、几帳面な日本人には驚きだが、私としては、容量100リッターが正しい気がする。100リッターなら、8割がた使って78.9リッターはドンピシャだ。



車載の取扱説明書には『約90リッター』と書かれている。 清水草一

イタ車のメーターがそんなにドンピシャなのかと言われればそれまでだが、36年くらい前、池沢早人師先生が愛車のフェラーリ・テスタロッサについて、「本当は100リッター入るんだけど、なんかに引っかかるから98リッターってことにしてあるらしいよ」と語っておられた記憶がある。

先代マセラティも、ホントは100リッター入るんだけど約90リッターにした、ってことはないのか？ ガソリンは極めて引火しやすい危険物なので、自治体によっても規制があるようだし。

調べてみると、日本では『ガソリンタンクの増設は200リッターまで』とされているのみで、100リッターオーバーと公表されているクルマも複数存在していた。そうなのね。

結局、約90リッターは99リッターのことかもしれない、ということで納得することにした。

危険物感満点の大貴族号は走る。何のトラブルもなく走る。たまにサスペンションが『ガツン！』と突き上げるのと、内装がベタベタしてるのと、ボンネットのクリア塗装が剥がれ始めてる以外、まったく快調。外気温系が37度（驚くほど正確です）でもエアコンはビンビンだ。

いよいよ男鹿半島先端部に突入。国道から広域農道『なまはげライン』に入ると、ほぼ貸し切りのスーパー快適ロードになった。うひょー、気持ちイ〜〜〜〜！

ここに来てよかった……！

左に折れて少し走ると、『八望台』という展望施設に出た。

駐車場が広い！ すさまじく広い！ 数百台置けそうだ。でも先客は1台だけ！ それも奥の隅っこのほうにいるので、またまたほぼ貸し切り！ うおおお〜〜、ゼイタク〜〜〜！



ああ、なんて繊細かつダイナミックな風景なんだろう！ 清水草一

私は独り占め気分を満喫すべく、駐車場のど真ん中に止めた。広すぎてどこがど真ん中かよくわかんなかったけど、だいたいど真ん中に止めた。

展望台に登ると、まさに絶景だ。小さな火山湖の向こうに美しい入り江、そして紺碧の日本海。ああ、なんて繊細かつダイナミックな風景なんだろう。こんなに美しいのに、なんで誰も来ないんだろう。なんでみんな京都とか日光とか、人込みだらけのところばっかり行くんだろう。バカじゃないか！

振り向けば、美しく弧を描く海岸線が伸び、それに沿って無数の風車（風力発電）が並ぶ。これがニッポンなのか？ と思うほど雄大な景色である。

手前には無造作かつ広大な駐車場。そのど真ん中あたりに、ポツンと1台大貴族号。全長５メートル強の巨大な大貴族号が豆粒に感じる。

ここに来てよかった……。

クルマに戻って海岸線に降り、左右から雑草が迫るデコボコの小道を抜け、男鹿半島の北西端・入道崎に着いた。

思えば遠くに来たもんだ。よくぞここまで無事に走ってくれた。大貴族号と心が通じ合った気がする。オマエはもう相棒だぜ！

