東京六大学野球連盟結成100周年記念“東西オールスター”試合開催決定 始球式は“侍ジャパン”野球女子日本代表「アジアカップ」MVPのエース・柏崎咲和
東京六大学野球連盟は、29日午後1時から東京・明治神宮野球場で「東京六大学野球連盟結成100周年記念試合 六大学オールスター東西対決」を開催する。
【写真】めっちゃいい笑顔…「アジアカップ」4連覇を達成した“侍ジャパン”野球女子日本代表
この試合は、同連盟結成100周年記念として今年行われてきたさまざまな事業の一環として行われるもの。4年生含む東京六大学野球現役部員の出身高校をもとに東西にチーム分けし、チームWestとチームEastとして対決する。普段のライバルが仲間になり、同じチームで切磋琢磨してきたチームメイトが敵となる。
ベンチ入りは監督3人、学生コーチ1人、マネージャー1人、選手25人の30人。指名打者制を採用し、9回同点の場合は引き分けとなっている。
なお同試合の始球式は、先日中国・杭州で開催された「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」4連覇に、“侍ジャパン”野球女子日本代表のエースとして大きく貢献し、大会MVP、最優秀防御率のタイトルを獲得した柏崎咲和（4年／大阪体育大）が務める。
