¡È³©Àî¾Þºî²È¡É¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡¡ÆÉ½ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡Ö18ºÐ¤Î»þ¤Ë1²ó½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù(45¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÆÉ½ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¿·»³¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿ËôµÈ¡£¿·»³¤ÏËôµÈ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸µÈËÜ¤Ç¤¹¤±¤É²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß¡£ËÜÅö¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¤¹¡£¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Å»ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·»³¤¬¡Ö²¿¸Ä¤°¤é¤¤Æ±»þÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢ËôµÈ¤Ï¡Ö²¿¸Ä¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×°Æ¤·¤Ä¤Ä¡Ö½µ¤Ë1ËÜ¤°¤é¤¤Ã»ÊÔ¾®Àâ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ëè·îÇÐ¶ç¤â50¶ç¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÇÐ¶ç¤â»Å»ö¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊ¸¾Ï¤òÀ¨¤¯½ñ¤¯Æü¾ï¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·»³¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤é½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Á¤ç¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤Êý¤È¤«¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¼±¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¼ÁÌä¡£ËôµÈ¤Ï¡Ö1²ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÃ»¤¤¤ä¤Ä¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÆÉ¤à¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËôµÈ¤Ï¡Ö²¶¤â¤À¤¤¤Ö¡ÊËÜ¤ò¡ËÆÉ¤ó¤À¤«¤é¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë1²ó½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤ó¤Ç¸¶¹ÆÍÑ»æ¤È¥Ú¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¿¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢10Ëç¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö²Õ¾ò½ñ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁ´Á³½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç²¿²ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ëËÜ¤ò¡¢ËÜÃª¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ³«¤¤¤¿¤é¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Ã¤Æ¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¿¤«¡×¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢1²ó¼«Ê¬¤¬½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ½é¤Ã¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤É¤ó¤Ê½ñ¤½Ð¤·¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£1²ó½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£