【UEFAヨーロッパリーグ】ニース 1−3 フライブルク（日本時間11月7日／アリアンツ・リヴィエラ）

【映像】鬼プレス→的確過ぎるパス

フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人がアシストを記録した。相手のコントロールミスを見逃さずに鋭いプレスからボールを奪取。MFヨハン・マンザンビのゴールをお膳立てした。

フライブルクは日本時間11月7日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第4節でニースと敵地で対戦。鈴木はトップ下で先発出場すると1点を追いかける29分に大仕事をやってのける。

GKからのパスを受けたDFメルビン・バードのトラップが長くなった隙を見逃さなかった鈴木が一気に距離をつめる。ボックス内で接触するも、素早く立ち上がった鈴木がボールを奪ってマイナスのクロスを入れると、そこに走り込んだマンザンビが右足を豪快に振り抜き、同点のゴールを奪った。

敵地が静まり返る一撃。SNSのファンたちは「鈴木はいいプレスだったな」「鈴木アシスト！！」「これは鈴木の素晴らしいプレーが起点やな」「奪うためのプレスも素晴らしいけど、折り返しの質も高かったな」「鈴木結果残した！」と鈴木の活躍を喜んでいる。

フライブルクはその後2点を追加するなど、逆転勝利を収めた。鈴木はフル出場を果たしている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）