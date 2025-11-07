¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Á¡¼¥àÉôÌç¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿4ÅÙÌÜ¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É¤ä¥½¥È¤é¤â¼õ¾Þ¡Ú¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡Û
MLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯¡¢23Ç¯¡¢24Ç¯¤Ë¼¡¤°3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ¿ÍÁª¼êºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ï³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡¢¡ÖÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼çÍ×¤ÊÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È1ËÜº¹¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜ¡£¥ê¡¼¥°6°Ì¤Î102ÂÇÅÀ¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î146ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ô2025Ç¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Õ
▶»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤
▶Êá¼ê¡¡¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë½é
▶°ìÎÝ¼ê¡¡¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë½é
▶ÆóÎÝ¼ê¡¡¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¢
▶»°ÎÝ¼ê¡¡¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë£
▶Í··â¼ê¡¡¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë½é
▶³°Ìî¼ê¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë½é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¢
▶¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¡¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë½é
▶¥Á¡¼¥à¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¢
¢¨¡û¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô