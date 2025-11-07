全身”ハチミツまみれ”!おふろcafe utatane×&honey

北欧をテーマにした温浴施設｢おふろcafe utatane｣(埼玉県さいたま市)で、ハチミツ美容ブランド｢&honey｣とのコラボレーションイベント｢#ハチミツまみれ｣が2025年11月1日~30日まで開催。｢&honey 重炭酸 ハチミツ バスタブレット｣の発売にあわせて企画されたこのイベントでは、浴室･カフェ･休憩スペースなど館内のさまざまな場所でハチミツをテーマにした特別な体験を楽しめます。

北欧のリラックス空間に広がる“ハチミツの香り”

店内に足を踏み入れると、そこは別世界が広がっています。オーロラが映し出されるラウンジ、薪ストーブを囲むサウナ小屋｢サウナコタ｣、ハンモックが並ぶ休憩スペース。館内は全体的にやわらかい照明と木のぬくもりに包まれています。

その空間に｢&honey｣の世界観が加わり、入口からほのかに甘い香りが漂っています。

女性浴室では｢とろ~りハチミツ風呂｣を体験

イベントの中心となるのが、女性浴室で行われている｢&honeyとろ～りハチミツ風呂｣です。湯船には｢&honey 重炭酸 ハチミツ バスタブレット｣が使用されており、炭酸の細かな泡が肌を包み込みながら、やさしいハチミツの香りが広がります。

週ごとに｢ビューティー スパ｣と｢リラックス スパ｣の2種類が入れ替わるため、訪れるタイミングによって異なる香りを楽しめます。炭酸効果による温まり方もゆるやかで、入浴後の肌はしっとりとした質感が残ります。

また、地元･埼玉の｢武州養蜂園｣のオーガニックハチミツを使用したオリジナル泥パックも登場。天然成分を生かしたやわらかな使い心地で、肌にうるおいを与えながらすっきりとした仕上がりを感じられます。

さらに、フィンランドの自然をイメージした｢サウナコタ｣では、OSMIAサウナアロマ250ml(ハニーレモン)を使ったアロマ水ロウリュも実施。

サウナ内に広がるハチミツとレモンの香りが、心身を穏やかに整えてくれます。

男性浴室含め、洗い場には｢&honey｣のヘアケア･ボディケアシリーズが設置されており、シャンプーやトリートメント、ボディウォッシュを自由に試すことが出来ます。

普段は女性向けの印象が強いブランドですが、実際に使うと性別を問わず心地よい香りと仕上がりを感じられ、製品選びの参考にもなりそうです。

カフェではコラボメニューを提供

入浴後は館内のカフェスペースへ。ここでは、イベント限定のコラボメニューが提供されています。

｢3種のハチミツを楽しむアイスセット｣では、文字通り異なる花のハチミツ3種の食べ比べ(ローズ、マヌカ、アカシア)が出来、香りや甘さの違いを楽しめます。他にも｢川越芋のステーキブリュレ~ハチミツバターソース~｣など、温かいスイーツメニューも揃っています。

期間中にコラボメニューを注文すると、｢&honeyハンドクリーム｣がもらえる特典もあり(なくなり次第終了)。

ハンモックスペースで“ハチミツの余韻”を

館内奥のハンモックスペースは、イベント期間中｢&honey｣をイメージした装飾で彩られています。

お風呂上がりに体を預けると、ほんのりと甘い香りが漂い、自然と呼吸が落ち着いていきます。照明は少し落とされ、ゆったりと過ごすための静かな時間が流れています。

読書をしたり、ドリンクを片手にくつろいだりと、過ごし方は自由。フリードリンクスペースにはハチミツレモンアイスティーが常設されているのでこちらもぜひ飲んでみてください。

期間限定の特典やイベントも開催

11月8日と23日の15時前後には｢ハチミツファウンテン｣が登場。ハチミツが流れるファウンテンを、フルーツやスポンジとともに楽しめる特別な企画です。

さらに、11月26日の｢いい風呂の日｣には、誕生日に“8”がつく方へ｢アンドハニー ディープモイスト ヘアオイル｣をプレゼント。さらに8月3日生まれの方には、｢アンドハニー ディープモイスト シャンプー･ヘアトリートメント･ヘアオイル｣のセットをプレゼントする企画も用意されています。

また、期間中は｢&honey 重炭酸 ハチミツ バスタブレット｣のサンプリングが行われており、来館時に1錠プレゼントされます（数量限定）。また、｢#ハチミツまみれ｣を付けてSNSに投稿すると、｢アンドハニー メルティ トラベルセット｣がもらえるキャンペーンも実施。

北欧スタイルのリラックス空間｢おふろcafe utatane｣と、ハチミツの保湿力にこだわる｢&honey｣が出会うことで生まれた癒しの時間。

冷え込みが増す季節に、心地よい香りとぬくもりに包まれる1日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

開催期間:2025年11月1日(土)~11月30日(日)

開催場所:おふろcafe utatane(埼玉県さいたま市北区大成町4-179-3)