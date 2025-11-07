ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡ª¡Ö¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¡×ÀÖ¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸¤ËÊ¨¤¯¹Åç¤ÎÆ°Êª±à¡¡¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¼ª¤Þ¤ë¤¤¡©Å¥¤Þ¤ß¤ì¤¹¤®¡Ä½é°é»ù¤ÎÊì¥¾¥¦»Ù¤¨¤ëÃ´Åö¼Ô¤Î»×¤¤
Å¥¤ó¤³¤Ç¶î¤±²ó¤ë¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤Î¥ª¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¹Åç»Ô°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥ª¡×¡£¤¿¤À¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¾¥¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥¾¥¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Ð»º¡¢°é»ù¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ô°éÃ´Åö¤Î·ª¸¶Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ª¤ò¹¤²¤ë¤È¡ÄËÜÅö¤Ë¤Þ¤ó´Ý¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤Ï¡¢Áð¸¶ÃÏÂÓ¤ËÀ³¤à¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¾¥¦¤è¤ê¤âÂÎ¤¬¾®¤µ¤á¡£¼ª¤Î·Á¤ä²ç¤ÎÀ¸¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ª¤ÎÊì¿Æ¥á¥¤¡Ê¿äÄê26ºÐ¡Ë¤Ï¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¾¥¦¤È¤·¤Æ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤´ÕÄê¤Ç¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÈË¿£Áê¼ê¤È¤·¤Æ»³¸ý¸©¤Î½©µÈÂæ¥µ¥Õ¥¡¥ê¤«¤é¥ª¥¹¤Î¡Ö¥À¥¤¡×¡Ê¿äÄê26ºÐ¡Ë¤¬Íè±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹
¡Ö8·î5Æü¤ÎÄ«¡¢ÅöÆü¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¹Ô¤¯¤È»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÀþ¤Ç¡Ø»º¤Þ¤ì¤È¤ë¤¾¡ª¡Ù¤ÈÆþ¤ê¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Î¥Û¥ë¥â¥óÃÍ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ½Å·×¤â¤Þ¤À¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÂ¬¤ì¤¿¤Î¤Ï8·î23Æü¤Ç99kg¡£10·î29Æü¤Ë¤Ï135.5Ô¡£Æü¤Ë500g¤º¤Ä¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¹â¤Ï8·î26Æü¤Ë80cm¡¢10·î9Æü¤Ë91cm¤¯¤é¤¤¡£ºô¤ËÌÜÀ¹¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ê¡¢ÄÌ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ÎÊÕ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡©
¡ÖÉ¡¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¿¤Ê¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉ¡Àè¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º½Íá¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤ÇÊì¿Æ¤ò¤Þ¤Í¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¤Ïº½¤¬Á´Á³¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¬±ö¤ò¤Þ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍ·¤Ó¤Ï¡©
¡ÖÅ¥Íá¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¾ì¤ËÅ¥¿å¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È´î¤ó¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤ÆÅ¥¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¤òÃÏÌÌ¤ä´ä¤Ë¤³¤¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢´óÀ¸Ãî¤´¤ÈÅ¥¤òÍî¤È¤¹½¬À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡½ºÇ½é¤Î¼øÆý¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬
¡ÖÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎÆý¼ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3¡¢4Æü·Ð¤Ä¤ÈÆý¼ó¤òÃµ¤¹ÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¤Ï¿Í¹©Ó®°é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥¤¤¬Ç®¿´¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î11Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¤Î¼øÆý¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤Ò¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¹©¥ß¥ë¥¯¤Ç¡©
¡ÖÊì¿Æ¤«¤é¤Î½éÆý¤Ï°û¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁÛÄê¤·¡¢Êì¿Æ¤«¤é»öÁ°¤Ë¤È¤Ã¤¿·ì±Õ¤«¤é·ìÞùÉôÊ¬¤òÊ¬Î¥¤·¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¡¢°û¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆý¤ÈÆ±¤¸¤¯Êì¿ÆÍ³Íè¤Î¹³ÂÎ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¢¥ª¤¬ºÇ½é¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¹©¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎÆý¼ó¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å·×¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥À¥¤¤¬Íè±à¸å¡¢2022Ç¯11·î¤«¤é¥á¥¤¤ÎÈ¯¾ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±µï¤ò½Å¤Í¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤â·Ð²á¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿Æ»Ò¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤ê¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¤Ï¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥á¥¤¤òÄÉ¤¤¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¡ª
¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¾¥¦¤Ï2025Ç¯10·î¸½ºß¤Ç21Æ¬¡ÊÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñÄ´¤Ù¡¢Èó²ÃÌÁ±à¤ò´Þ¤à¡Ë¡£¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤Ï°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤Î3Æ¬¤Î¤ß¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Æ±±à¤Ï¡¢·Ç¼¨Êª¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Î¿´¤Î¡Ö¼ª¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ï·Á°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¾¥¦¤Ï¼ª¤Î±ï¤¬¥Ô¥é¥Ã¥Ô¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤Î¼ª¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¾¥¦¤òÃ´Åö¤·¤Æ37Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¥á¥¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë»Ò¤É¤â¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ª¸¶¤µ¤ó¡£¡Ö¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¤ó¤¿¤Ï°Î¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¿Æ»Ò¤Î°ìÈÌ¸þ¤±¸ø³«¤Ï¸á¸å¤Î1»þ´Ö¤Î¤ß¡£¡Öº£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ª¤Î»Ñ¤ò¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
°ìÈÌ¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È»²¾È
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÃãÎÉÌî ¤¯¤Þ»Ò¡Ë