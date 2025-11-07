＜運転手ってズルい？＞「1000円高いから下道で！」高速代ケチったうえにお礼ナシ【第2話まんが】
私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友、サツキさんはよく私たち親子を遊びに誘ってくれます。けれどそれは「うちの車に一緒に乗って行く」のが前提。サツキさんの息子・ヒビキくんとは今はそこまで仲良くないようだし、こちらが負担してまで遊ぶ必要はあるのかな、なんて思いはじめてきました。そんなある日、サツキさんから「次の土曜、ふれあい動物園と会員制スーパーへ行こう」という提案がありました。
高速料金の負担を断られたので、時間をかけて一般道で運転する羽目になりました。しかも私のおかげで会員制スーパーに寄れたのに、サツキさんからはお礼の一言もありません。まるで足にさせられているような気分で、ぐったりしてしまいました。
お金や労力を一方的に負担させられてまで、ガマンして付き合う必要はあるの……？ そんなふうにモヤモヤしていたある日。カズマは友達を家に呼びたいと言い出しました。カズマが自分から誰かを誘ったのははじめてのことです。
カズマがふれあい動物園を楽しめたし、行けてよかったとは思っています。ただ家に帰ってくるといつも、サツキさんの対応にモヤモヤしてしまう自分がいます。ビシッと断れば済む話だけれど、子どもたちは同じクラス。保護者としての付き合いが今後も続くと考えると、そんなに強くも言えません。
そんなときカズマが新しくできた友達を家に呼びたいと言ってきました。遠くから転校してきたそうで、誘ってみたところレンくんのお母さんもわが家に来ることに……。サツキさんとの付き合いに最近グッタリしている私。どうかレンくんのお母さんが常識的な方でありますようにと願っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
