【同居なのに町内会費は2軒分！？】義母からの「払ってね」が納得いかない！＜第6話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第6話 町内会費は2軒分
【編集部コメント】
お義母さんの言い方からすると、別に二世帯同居していても町内会費を2軒分払わなければいけないわけではないようです。しかしお義母さんは世間体を理由に「払っておいた方がいい」と主張します。人付き合いにお金をかけるお義母さんならではの考え方なのかもしれませんが……。カリンさんが納得できないと思うのもムリはありませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
