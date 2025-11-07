夕方以降は次第に雲が広がる、下越･佐渡では高波に注意を【これからの天気(7日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。
下越・佐渡では、7日(金)昼過ぎ～8日(土)朝まで高波に注意してください。
◆7日(金)これからの天気
各地とも晴れますが、夕方以降は次第に雲が広がるでしょう。
降水確率は、20%以下のところが多くなっています。
◆7日(金)の予想最高気温
最高気温は16～19℃の予想です。
昨日と比べて同じくらいかやや低いでしょう。平年並みか平年より3℃ほど高くなりそうです。
