警報・注意報

写真拡大

これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。
下越・佐渡では、7日(金)昼過ぎ～8日(土)朝まで高波に注意してください。

◆7日(金)これからの天気
各地とも晴れますが、夕方以降は次第に雲が広がるでしょう。
降水確率は、20%以下のところが多くなっています。

◆7日(金)の予想最高気温
最高気温は16～19℃の予想です。
昨日と比べて同じくらいかやや低いでしょう。平年並みか平年より3℃ほど高くなりそうです。