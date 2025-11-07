これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。

下越・佐渡では、7日(金)昼過ぎ～8日(土)朝まで高波に注意してください。



◆7日(金)これからの天気

各地とも晴れますが、夕方以降は次第に雲が広がるでしょう。

降水確率は、20%以下のところが多くなっています。



◆7日(金)の予想最高気温

最高気温は16～19℃の予想です。

昨日と比べて同じくらいかやや低いでしょう。平年並みか平年より3℃ほど高くなりそうです。