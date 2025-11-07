J1アビスパの上島拓巳（28）が、激しくなったセンターバック陣の競争で再アピールを目指す。9月13日のC大阪戦で右脚を痛めて途中交代。リハビリを経て、10月26日の湘南戦で復帰した。自身の離脱の間、他の選手が持ち味を発揮し、チーム状態も上向き。残り3試合、「来季以降につながるパフォーマンスを出さないと」と闘志を燃やしている。

湘南戦は後半35分からピッチへ。10分間プレーして3試合連続となるクリーンシートに貢献。「大事なタイミングで使ってもらい、パフォーマンスとしては全然でしたけど、復帰してから短い時間でも試合に出場できたというところで、不安がかなり少なくなったし、今は負傷箇所を気にせずにプレーできている」と次戦以降への手応えをつかんだ。

対人守備の強さに加えて、今季はクロスやロングキックに磨きをかけ、存在感を示してきた。後半戦に入り、「頭の中が整理されてきて、自分の力の出しどころがより分かってきた」と好調をキープしていた中での無念の離脱だった。その間、田代雅也が力強いプレーでDFラインを統率。左利きの池田樹雷人も左膝の手術を乗り越えて1年2カ月ぶりに実戦復帰した。日本代表の安藤智哉、主将の奈良竜樹もおり、それぞれの個性がぶつかり合う激戦ポジションとなっている。

「スタンドから見ている中でいい時期、悪い時期ありましたけど、ここ数試合はチームとしてもいい流れになってきている。そこに自分が食い込んで行くには彼ら以上のパフォーマンスをしていかないといけないので、けがをする前の状況、出ていた頃とは関係なしに、フラットに競争していきたい」

来季のJ1残留を確定させ、「ここからは監督の求めるサッカーをより出していきやすいと思う。もう一回、自分たちが目指すフットボールを体現していけるように」とより気を引き締める。最近は「イメチェンで」と、あごにひげを生やしており、家族からも好評という。ワイルド味を増した上島が、ピッチでも激しく、熱いプレーを披露する。（伊藤瀬里加）