三条市に新たなショッピングセンター『そよら三条須頃』がオープンしました。



大手スーパー「イオンリテール」が手がける『そよら三条須頃』。午前9時のオープンを前に約600人が行列をつくりました。JR燕三条駅から徒歩8分の好立地で、家族連れや通勤・通学客の利用を見込んでいます。とくに力を入れているのが食料品売り場で、総菜を充実させたほか冷凍食品は約1000品目を取りそろえています。



北信越エリア初出店のスイーツカフェや、家族連れで遊べるアミューズメントパーク(12日オープン)も設けられています。



■客

「すごくきれいでびっくりした。三条にこういう場所ができてうれしい。」

■客

「また来たいと思うし、外食もできるのでこれから楽しみ。」



『そよら三条須頃』では、年間150万人の人出を見込んでいます。