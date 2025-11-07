ミズホメディ、1-9月期(3Q累計)経常が39％減益で着地・7-9月期も47％減益

ミズホメディー <4595> [東証Ｓ] が11月7日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比38.6％減の21.8億円に落ち込み、通期計画の30.3億円に対する進捗率は71.9％にとどまり、5年平均の77.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比46.9％減の8.5億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の経常利益は前年同期比46.8％減の7.8億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の49.3％→31.9％に大幅低下した。



