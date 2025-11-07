小雪、和装は「日本人のスピリット」 能舞台で着物姿披露
俳優の小雪（48）が7日、都内で行われた貝印「いい刃の日」PRイベントに登場。能舞台で和装姿を披露した。
【全身カット】美しい！まとめ髪の着物姿を披露した小雪
小雪は薄い黄緑色を基調とした着物で能舞台に姿を見せた。和装について「背筋がシャンとする。日本人としてのスピリットを感じられる」と話した。
貝印は1908年に岐阜県関市に創業した刃物メーカー。この日は、なでるようにそれる新感覚のカミソリ『なでそり』を発表した。遠藤浩彰社長兼COOは、正多角形の開口の各辺に沿って複数の刃が互いに向かい合うように配置されている世界初のカミソリの構造をPRした。
