堀ちえみ、“具材たっぷり”手作り鶏団子入りのごま鍋を披露「美味しそう」 ファンからの贈り物で調理「素敵な贈り物」「ちえみちゃんの御人柄ですね」
歌手の堀ちえみ（58）が7日までに、自身のブログを更新。ファンから贈られた食材を使った「胡麻出汁のお鍋」を披露した。
【写真】「美味しそう」“具材たっぷり”手作り鶏団子入りのごま鍋を披露した堀ちえみ
「ファンの方々にいただきました。美味しい食材を使わせていただいた、あったか〜い夕飯！」とつづり、肉や野菜を並べた食卓の写真をアップ。手作りの鶏団子に加え、牛蒡、人参、椎茸、九条葱、白菜、水菜、えのき、木綿豆腐、豚肉など彩り豊かな具材がたっぷり並び、ボリューム満点の“家庭鍋”に仕上がっている。
家族で味わったそうで、こちらもファンから贈られたという「ごま鍋のもと」について「味わい深く、とても香ばしく、クリーミーなお出汁」と紹介した。
〆には、氷見うどんを合わせた1品も披露。「こちらが喉越しよくって、このお鍋のお出汁に上手く絡まり、子たち大絶賛でした！胡麻鍋出汁と氷見うどんの相性が、抜群だわぁ」と満足そうにつづり、ファンへ「美味しい贈り物を、ありがとうございました。…なんか嬉しかったなぁ」と感謝を伝えた。
コメント欄には「ファンの方からの素敵な贈り物良かったですね」「ちえみちゃんの御人柄ですね！ ちえみファンの皆様はやさしく、とても温かい」「お鍋も美味しそう」など、温かなメッセージが多数寄せられている。
