来年大河『豊臣兄弟！』ビジュアル解禁 語りは安藤サクラ「誠実に作品に寄り添っていきたい」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）のキービジュアルが公開された。あわせて、語りを俳優の安藤サクラ、音楽を木村秀彬が担当することが発表された。来年1月4日の初回放送は15分拡大版となる。
【写真】語りを務める安藤サクラ
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
新ビジュアルは、主人公の小一郎（のちの豊臣秀長／仲野太賀）と兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉／池松壮亮）が、天気雨の中で笑顔を見せる瞬間を切り取った1枚。写真家・川島小鳥が撮影し、アートディレクションを坂脇慶が手がけた。雨を恵みと捉えるような二人の笑顔が、戦国の乱世を駆け抜けた兄弟の絆を象徴している。
■安藤サクラのコメント
チーフ演出の渡邊良雄監督をはじめ、尊敬するスタッフ・キャストの皆さまと大河ドラマで再会できることを、心から嬉うれしく思っております。
私にとってご縁の深い方々と、語りという立場で作品を共にできることが新鮮でこの一年がとても楽しみです。
初めて冒頭を拝見したとき、監督が描くダイナミックであたたかい世界観と、太賀くんの躍動感と安心感に心震えて涙がでました。
とにかく誠実にこの作品に寄り添っていきたいです。
誠心誠意、豊臣兄弟！を見守ってまいりますので、視聴者の皆さまにもどうか一年間あたたかく見守っていただけたら幸いです。
