俳優の眞栄田郷敦（25）が7日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のプレミアムトークに生出演。俳優の舘ひろし（75）について語った。

眞栄田は映画「港のひかり」（11月14日公開）で館と共演した。館がVTRに登場すると、眞栄田は思わず「かっこいいな」と漏らした。スタジオでも「かっこいいですよね」としみじみ。「本当にかっこいいんですよね。役者としてもそうですけど、人としても」と敬意をにじませた。

館とは一緒に食事に行く仲だという。「『ゴールデンカムイ』の時から一緒なんですけど、その時から食事に行かせていただいている。昔の話とかエピソードとかを聞かせてもらいながら、人生を豊かにしていきたいなと思わされたと思っています」と話した。

具体的なやり取りについて「“芝居をうまくなるな”と舘さんは若い頃に言われていたらしくて。不安定なものに人は目がいくから。人生経験を積むことで何もしなくても存在感が出るということとか…」と告白。「本当にいろいろあるんですけど、人生いろいろな経験を積んで豊かにできたらいいなと思っている」と館からの学びを明かした。

館はカメラが回っていない時でもイメージと変わらないという。「飛行機に乗る時があった。僕はジャージーとかなんですけど、館さんはちゃんとトレンチコートとかを着ている。かっこいいなって思って」とスターの振る舞いを明かした。