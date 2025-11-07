小雪、自宅の台所公開「料理バサミは欠かせない」 家族のため「ジャガイモを10個以上…」
俳優の小雪（48）が7日、都内で行われた貝印「いい刃の日」PRイベントに登場。自宅の台所を写真で公開した。
【写真】ていねいな暮らし…美しい所作で食材を扱う小雪
着物姿で登壇した小雪は、写真パネルで自宅の台所を披露。料理バサミやピーラーがつるされていた。ハサミは料理によく使うといい「いい刃物でハサミを使うとものすごくよく切れる。合理的に好きな形で子どもにもご飯を提供でき、うちには欠かせない」と話した。野菜の調理に使うピーラーも「時短料理のマストアイテム」と語った。
家族のため「コロッケ作るときは10個以上のジャガイモを使う。おいしそうな野菜は多岐にわたって調理する」と自身の料理法も紹介。きのう（6日）はサムゲタンを作ったことを明かし「料理と向き合う時間はヒーリングになる。たくさんの品数よりおいしいもの１品つくりたい派です」と料理への向き合い方を伝えた。
貝印は1908年に岐阜県関市に創業した刃物メーカー。この日は、なでるようにそれる新感覚のカミソリ『なでそり』を発表した。遠藤浩彰社長兼COOは、正多角形の開口の各辺に沿って複数の刃が互いに向かい合うように配置されている世界初のカミソリの構造をPRした。
【写真】ていねいな暮らし…美しい所作で食材を扱う小雪
着物姿で登壇した小雪は、写真パネルで自宅の台所を披露。料理バサミやピーラーがつるされていた。ハサミは料理によく使うといい「いい刃物でハサミを使うとものすごくよく切れる。合理的に好きな形で子どもにもご飯を提供でき、うちには欠かせない」と話した。野菜の調理に使うピーラーも「時短料理のマストアイテム」と語った。
貝印は1908年に岐阜県関市に創業した刃物メーカー。この日は、なでるようにそれる新感覚のカミソリ『なでそり』を発表した。遠藤浩彰社長兼COOは、正多角形の開口の各辺に沿って複数の刃が互いに向かい合うように配置されている世界初のカミソリの構造をPRした。