球団初の2年連続ワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が母国・韓国に帰国。来年3月のWBCに言及した。7日までに韓国メディアが報じた。

韓国メディア「OSEN」によると、キム・ヘソンは前日6日の夕方、韓国・仁川空港に到着。待ち受ける多くの報道陣に囲まれ、取材対応した。

韓国キウムからポスティングシステムを利用して3年総額1250万ドル（約19億6500万円）でドジャースに加入。メジャー1年目の今季は開幕をマイナーで迎え、5月にメジャー昇格。初本塁打も放つなどしたが、左肩を痛め6月末にマイナー降格した。9月にメジャー復帰したもののその後はスタメンを外れる試合が多く、ポストシーズンに入っては先発出場はなし。出場はわずか2試合にとどまり、打席に立つことはなかった。

今季レギュラーシーズン成績は71試合で打率・280、3本塁打、17打点、13盗塁だった。

来年3月には第6回WBCが控えており、韓国は日本と同じC組に入っている。出場意思を問われると「WBCがあるが、準備は常に同じようにする。代表チームに選ばれたい気持ちがあるので、選んでくださるなら頑張ります」と意欲を見せ、「リュ・ジヒョン監督とも会って体の状態を聞いていただき、今後の代表チームの構想をどうすればいいか話を交わした」と代表監督ともすでに会話したことを明かした。

ドジャースのチームメートでは大谷が日本代表で、ベッツが米国代表で出場に意欲を見せるなどしており、WBCでは敵として戦うことになるが、予選で戦う日本戦を見据え「対戦できるかは分からないが、野球場で敵として会えば敵だ。特にそんなことは考えたことがない」と語った。