クマ対策に人工知能（ＡＩ）や全地球測位システム（ＧＰＳ）などの活用が進んでいる。

カメラに映った動物をＡＩが判別したり、クマの捕獲にあたる人たちがＧＰＳでお互いの位置情報を共有したりしている。ＡＩを巡っては、生成ＡＩで作られたとみられるクマの偽動画がＳＮＳで拡散して問題となっているが、活用次第で現場の負担軽減につながりそうだ。（富山支局 鶴田晃大、北海道支社 宮下悠樹）

ＡＩ搭載のカメラを使ったシステム「Ｂアラート」は、河川敷や農地などクマの出没が予想される場所にカメラを設置し、映った動物がクマかどうかを判別。クマなら自動で写真を撮影し、登録したメールアドレスに送信する仕組みだ。

富山県砺波市の福山地区では昨年度、山道の入り口付近にカメラを設置した。自治会長の福沢武邦さん（７０）は送信された写真を見て「本当に家の近くにクマがいると危機感を持った」と振り返る。自治会のＬＩＮＥグループで情報共有しており、同地区ではカメラ設置後、クマによる人身被害は起きていないという。

同市では昨年度以降、計２４台を導入。今年は市内の目撃・痕跡情報２５件のうち１４件（７日現在）が、Ｂアラート経由だった。

Ｂアラートは、２０１９年に富山県で過去最悪となる２０件の人身被害が起きたことを受けて県の主導で開発され、ＡＩを「北陸電力新価値創造研究所」（富山市）が、メールの通知システムを「ほくつう」（金沢市）が担った。クマやサル、イノシシなど６万枚の写真をＡＩに学習させ、判別精度は９９％まで上がった。

同社によると、北陸や山形、群馬など７県の自治体や企業など２８団体で採用され、カメラ約３７０台が稼働。開発に携わった森将光さん（３０）は「クマの被害が増え、東北から九州まで多くの相談がある」と話す。

一方、北海道ではクマの駆除活動にあたるハンターや警察官、自治体職員らがＧＰＳ端末を携行し、スマートフォンやタブレット端末の地図上で位置情報を共有するシステム「クマハブ」の実用化が進められている。

これまではそれぞれが異なる周波数の無線を使っていて、現場での連携が十分でない面もあった。クマハブなら同じ地図を見ながらお互いの動きを知ることができ、クマの出没地点も登録できる。

道東の標津町にあるシステム会社「エゾウィン」が開発。試験的に導入した同町では今春以降、２頭のヒグマを駆除した。町農林課係長でハンターの長田雅裕さん（４５）は「地図で現場の状況を把握しやすくなり、自治体が緊急銃猟をする際の判断材料になるし、安全確保にもつながる」と期待する。同社の大野宏社長（４３）も「クマ対策にあたる自治体を後押ししたい」と話している。