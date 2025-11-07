ＡＭＧＨＤ、上期経常を一転24％増益に上方修正・最高益更新へ

ＡＭＧホールディングス <8891> [東証Ｓ] が11月7日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の4億円→7.6億円(前年同期は6.1億円)に91.3％上方修正し、一転して24.4％増益を見込み、4期連続で上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の15億円(前期は14.4億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年３月期第２四半期（累計）の連結業績予想数値の策定にあたり、建設コストの値上がり、住宅ローン金利の上昇による住宅取得費用の値上がりといった不安定な要素を加味した業績の予想をしてまいりました。しかし、神奈川・西東京エリアにおける戸建分譲住宅の販売戸数及び粗利益が当初の予想を上回ったことから、売上高は予想数値を下回ったものの、各利益はいずれも前回発表予想値を上回る見込みとなりました。 なお、2026年３月期通期の連結業績予想につきましては、第３四半期以降の市場動向が不透明であり、また、第４四半期に売上計上が集中していることから、現時点において前回発表予想値を修正する予定はございません。※上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。

