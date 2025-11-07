お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に言及した。

今回の30語には「二季」がノミネート。酷暑が続いた日本列島、地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が、夏と冬の二季化している状況を意味する。

矢作は番組内で梅雨入り、梅雨明けを予想するなど天気に対し、敏感な姿勢をみせていた。その矢作が「二季ってのは何？ 俺が言ってるやつ？ 俺が日本で初めて言った言葉？ 四季じゃないってやつ？ 秋と春が短すぎて、四季じゃなくて二季だよって」と投げかけると、小木も「矢作が最初に言ってたんだろ？」と同調した。

矢作は「俺なんかゴルフ好きだからさ、秋と春がいいんだけど、夏と冬にしかゴルフ行けないから、これが本当の“二季”ゴルフ」とボケた。関東を中心に展開するゴルフ用品のチェーンストア「二木ゴルフ」にかけて一笑い取ったものの、小木からすかさず「おっさんだな、もうそれ。これが本当のって嫌だね」とツッコミが入った。

矢作は爆笑しながら「二季」に対し「カッコ、ゴルフって入れてほしいね」と補足した。

◇ ◇ ◇

ノミネートされたのは以下の30語。トップ10は12月1日に発表。同日に表彰式が開催される。

・エッホエッホ

・オールドメディア

・おてつたび

・オンカジ

・企業風土

・教皇選挙

・緊急銃猟／クマ被害

・国宝（観た）

・古古古米

・7月5日

・戦後80年／昭和100年

・卒業証書 19・2秒

・チャッピー

・チョコミントよりもあ・な・た

・トランプ関税

・長袖をください

・二季

・ぬい活

・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

・ビジュイイじゃん

・ひょうろく

・物価高

・フリーランス保護法

・平成女児

・ほいたらね

・麻辣湯

・ミャクミャク

・薬膳

・ラブブ

・リカバリーウェア