大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが21日から24日まで大阪・扇町公園で開催する「カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のステージプログラムに“出演”する。7日、カンテレが発表した。

ミャクミャクは23日に特設ステージで行われるステージプログラム「ミャクミャク登場！ EARTH FOODS 大試食会」に“出演”する。

同プログラムは午前と午後の2回、開催し、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART」で小山薫堂氏が提唱した「EARTH FOODS」で、日本の食文化が育んだ「地球との共生」の知恵の中から、世界へ共有したい25の食材を使ったフェスグルメを出演者全員で試食する。

プライベートで計41回も万博に通い、ミャクミャクの大ファンのカンテレ谷元星奈アナウンサー（29）がMCを務める。谷元アナは「万博が終わってからは、本当に“もぬけの殻”みたいになっちゃって…。どこかに出かけるにも『どこに行ったらいいんだろう…』って、気持ちのやり場を探していました」と万博ロスを感じていた。

ミャクミャクとの再会に「万博が終わってからはもう会えないと思っていたミャクミャクとまた会えるなんて、本当にうれしいです！ しかも、扇町公園に来てくれるなんて、公私混同ですけど、めちゃくちゃテンションが上がっています」と喜んだ。

午前11時30分からの第1回は、谷元アナ、田中友梨奈、秦令欧奈、安田大サーカス・クロちゃん、お見送り芸人しんいちがミャクミャクと“共演”する。午後3時からの第2回は谷元アナ、田中友梨奈、秦令欧奈、女と男、ハチエモンが登壇し、“共演”する。