血圧がバラバラなのは「測り方」のせい!? 正しい測定で本当の数値を知ろう【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

【コラム】血圧計、ちゃんと使えていますか？

日によって数値がバラバラだったり、最高血圧と最低血圧の差が狭すぎたり広すぎたりという場合は、正しく測定できていない可能性があります。きちんと測定できているかチェックしてみましょう。また、降圧ストレッチを始める際にも、必ず血圧を測ることで、毎日の経過をちゃんと記録しておきましょう。

正しい測り方

① 毎日、朝晩測定する

測ることを習慣づけることで緊張しなくなり、自然な数値が出やすくなります。

② 必ず2 回測定する

１回だけだと数値がかたよる可能性があるため、必ず２回測って平均値をとります。

１ 姿勢を正して深呼吸を

血圧は身体や精神状態の影響を受けます。まず背筋を伸ばして座り、足は組まずに床につけます。5 ～ 6回深呼吸をして状態を整えましょう。

２ 利き手と逆の腕で測定する

利き手は血圧計を操作するため、反対側の手で測定しましょう。

３ 心臓の高さで測る

腕に巻くカフは心臓の高さに合わせ、手のひらを上向きにした状態で肘をテーブルの上に置きます。

