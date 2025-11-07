

岡山西警察署

岡山市の男性(77)から現金をだまし取ろうとした疑いで、6日、名古屋市の高校1年生の男子生徒（15）が逮捕されました。

警察によりますと、男子生徒は別の複数の人物と共謀し、岡山市北区の飲食店経営の男性(77)から現金をだまし取ろうと考えました。2025年11月4日から6日にかけて、別の複数の人物が男性の息子や証券会社の社員になりすまし、複数回にわたって男性の家に電話し「息子が脱税で逮捕される」「税金滞納分を支払えば逮捕されない」「法律事務所の事務員に現金100万円を渡してほしい」などとうそを言いました。

男性が息子に電話をして詐欺だと分かり、警察に相談。「だまされたふり作戦」を実施することになりました。そして、6日、法律事務所の事務員になりすまして男性の自宅を訪れた男子生徒を警察が現行犯逮捕しました。

警察の調べに対し、男子生徒は容疑を認めていて「特殊詐欺の受け子になることは分かっていた」と話しているということです。

警察は、いわゆるトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループの犯行で、男子生徒は受け子とみて調べています。