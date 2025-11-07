※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

家族4人で1LDKに暮らしていたちはるは、彼氏のたくろうと同棲するため家を出る。しかし、自分と家族の「普通」が非常識だということにたくろうや友人に気づかされ混乱。実家に毎月10万円の仕送りをしているために、彼氏との旅行を断ったことでついにたくろうに「距離を置こう」と言われてしまう。家に残されたちはるはひとりで考えた末、たくろうに電話して自分の家族が「普通じゃない」ことをやっと理解するのだった。



■家では当たり前だった…

■自分にとってはいい親■同棲するまでは知らなかった…なんと、「大人になったら実家に仕送りをするのが当たり前」と子どもの頃から教わってきていたんですね…。しかも両親も若い頃、同じように実家に仕送りをしていたと聞いていたら、そういうものなんだと納得しちゃいますよね。恐るべし、刷り込み…！そんな子どもの頃から作られた価値観を壊すのはなかなか難しそうですが…、ちはるはどんな答えを出す!?(神谷もち)