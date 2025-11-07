サッカー日本代表の新ユニフォームが発売されました。

【写真を見る】サッカー日本代表の新ユニフォーム発売 ｢水平線｣をコンセプトに海と空をイメージ 元日本代表ハーフナー･マイクさん｢新しい景色を見させてくれると思う｣

きょう名古屋にオープンした期間限定の特設ショップでは、日本代表が2026年の「FIFAワールドカップ北中米大会」で着用する新ユニフォームが発売されました。



「水平線」をコンセプトに、日本を囲む海と空をイメージしたデザインになっています。

きょうはサッカー元日本代表のハーフナー･マイクさんも駆けつけました。



(ハーフナー･マイクさん)

「とてもかっこいいですね、テーマは『HORIZON(水平線)』。新しい景色を見させてくれると思います」



(購入者)

「ワールドカップでベスト8以上にいったことがないので、これを着ていってほしい」

このユニフォームは、11月14日に豊田スタジアムで行われる「キリンチャレンジカップ」で初めて使用されます。