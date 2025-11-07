ºäËÜ²Ö¿¥¡¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²ÀïÌÜ¤ØºÇ½ªÄ´À°¡¡£Î£È£ËÇÕ¤¬³«Ëë
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Î£Î£È£ËÇÕ¤¬³«Ëë¡£¸áÁ°¤Ë¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÀª¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Èõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¡¢ÀÄÌÚÍ´Æà¡Ê£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ï£²°Ì¤Ç¡¢º£Âç²ñÍ¥¾¡¤Ç¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤ËÄ©¤àºäËÜ¤Ï¶Ê¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¡£¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏºÇ¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ê¤«¤±¸å¤ËÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ÎÈõ¸ý¤Ï¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½£²²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¹ß¤ê¤¿¤¬¤ä¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Íð¤ì¤¿¡£¶Ê¤ò¤«¤±¤¿¸å¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£Âè£³Àï¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç£¶°Ì¤ÎÀÄÌÚ¤Ï¶Ê¤ò¤«¤±¡¢ËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é£³ËÜÁ´¤Æ¤ò¹ß¤ê¡¢¹¥Ä´¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢£¸Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆüËÜÀª³êÁö½ç
£³ÀÄÌÚÍ´Æà¡¡¸á¸å£·»þ£²£°Ê¬
£¸Èõ¸ý¿·ÍÕ¡¡Æ±£·»þ£µ£¹Ê¬
£±£²ºäËÜ²Ö¿¥¡¡Æ±£¸»þ£²£³Ê¬