フリーアナウンサーの高見侑里（３８）が７日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。夫はロックバンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」のベーシスト・尼川元気。

「本日は皆様にご報告がございます」と書き出し「一部報道にもありました通り、この度新たな命を授かりました」と第１子妊娠を公表。「お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です。応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に、この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。皆様におかれましても、お身体にお気をつけてお過ごしください」とメッセージを寄せた。

高見は立教大在学中の２００８年、ミス立教、大学日本一を決める「Ｍｉｓｓ ｏｆ Ｍｉｓｓ Ｃａｍｐｕｓ Ｑｕｅｅｎ Ｃｏｎｔｅｓｔ」のグランプリに選ばれる。０９年からフジテレビ系「めざましどようび」お天気キャスターなどを担当して人気を集めた。現在はＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＳＰＯＲＴＳ ＢＥＡＴ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＴＯＹＯＴＡ」（土曜・前１０時）などに出演。プライベートでは１９年３月３１日にロックバンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」のベーシスト・尼川元気と結婚した。