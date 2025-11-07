えなこ、太もも全開＆胸元丸見え！防御力ゼロな勇者グラビア 篠崎こころ、東雲うみ達とパーティ結成
人気コスプレイヤー・えなこが、7日発売の『ヤングガンガン』表紙＆巻頭グラビアに登場。PPEガールズとして、多くの仲間とともに“勇者パーティ”を結成したRPGコスプレを披露している。
【写真】胸元＆太もも全開！えなこ、篠崎こころ、東雲うみのRPGグラビア
えなこ率いるコスプレ界最強のスター軍団が、攻撃力抜群の超絶セクシー「勇者パーティ」コスプレを披露。甘く危険な妄想世界の中で最高のドキドキを感じることができるグラビアとなっている。
参加したのは、えなこのほか、篠崎こころ、山本栞、えい梨、東雲うみ、南あみ、よきゅーん。えなこは勇者、篠崎はエルフ、東雲は斧を持った戦士など、胸元＆太もも全開の露出多めな衣装を着ている。
PROFILE
■えなこ
誕生日：1月22日
身長・サイズ：T154 B86 W59 H85
血液型：A型
趣味：コスプレ、カラオケ、 アニメ鑑賞、音ゲー
■篠崎こころ
誕生日：7月7日
身長・サイズ：T152 B83 W57 H82
血液型：B型
趣味：ゲーム実況鑑賞、コスプレ、 ホラー映画、怪談、落語
■山本栞
誕生日：8月3日
身長：158センチ
血液型：B型
趣味：柔軟、ドラマ鑑賞
特技：器械体操、料理
■えい梨
誕生日：11月19日
身長・サイズ：T155 B81 W60 H87
血液型：O型
趣味：絵を描くこと、ゲーム
■東雲うみ
誕生日：9月26日
身長・サイズ：T162 B90 W59 H100
趣味：ガンプラ、油絵、
羊毛フェルト、筋トレ
特技：華道、弓道、 バルーンアート、大道芸
■よきゅーん
誕生日：4月29日
身長：155センチ
血液型：A型
職業：社長
特技：極大消滅呪文
■南あみ
誕生日：9月7日
身長・サイズ：T167 B85 W60 H90
血液型：B型
趣味：アニメ鑑賞、読書
【写真】胸元＆太もも全開！えなこ、篠崎こころ、東雲うみのRPGグラビア
えなこ率いるコスプレ界最強のスター軍団が、攻撃力抜群の超絶セクシー「勇者パーティ」コスプレを披露。甘く危険な妄想世界の中で最高のドキドキを感じることができるグラビアとなっている。
参加したのは、えなこのほか、篠崎こころ、山本栞、えい梨、東雲うみ、南あみ、よきゅーん。えなこは勇者、篠崎はエルフ、東雲は斧を持った戦士など、胸元＆太もも全開の露出多めな衣装を着ている。
■えなこ
誕生日：1月22日
身長・サイズ：T154 B86 W59 H85
血液型：A型
趣味：コスプレ、カラオケ、 アニメ鑑賞、音ゲー
■篠崎こころ
誕生日：7月7日
身長・サイズ：T152 B83 W57 H82
血液型：B型
趣味：ゲーム実況鑑賞、コスプレ、 ホラー映画、怪談、落語
■山本栞
誕生日：8月3日
身長：158センチ
血液型：B型
趣味：柔軟、ドラマ鑑賞
特技：器械体操、料理
■えい梨
誕生日：11月19日
身長・サイズ：T155 B81 W60 H87
血液型：O型
趣味：絵を描くこと、ゲーム
■東雲うみ
誕生日：9月26日
身長・サイズ：T162 B90 W59 H100
趣味：ガンプラ、油絵、
羊毛フェルト、筋トレ
特技：華道、弓道、 バルーンアート、大道芸
■よきゅーん
誕生日：4月29日
身長：155センチ
血液型：A型
職業：社長
特技：極大消滅呪文
■南あみ
誕生日：9月7日
身長・サイズ：T167 B85 W60 H90
血液型：B型
趣味：アニメ鑑賞、読書