¡¡¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSTEAL HEART CLUB¡ÙÂè3ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Þ¥·¥ã¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤¿±éÁÕ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í¥Ù¡¼¥·¥¹¥È
¡¡Mnet¤È¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É³Æ10Ì¾¤º¤Ä¡¢·×50Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£MC¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏCNBLUE¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¢PEPPERTONES¤Î¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥½¥Ì¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢Wanna One½Ð¿È¤Î¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¡¡¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖA Youth of One Day¡×¤ò50¿ÍÁ´°÷¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤ë¥ì¥Ù¥ëºÆÄ´À°¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Ä¥Þ¥·¥ã¡Ê23ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦»×ÁÛ¤ËÅ®¤ì¤¿Ìë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¤ò¸«¤»¤¿Èà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¤â¡ÖÈà¡¢¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±éÁÕÁ°¤«¤é¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¿³ºº°÷¤òÀú¤ë¥Þ¥·¥ã¡£ÃÆ¤»Ï¤á¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¿³ºº°÷¤Î¤â¤È¤Ë¶á¤Å¤¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Þ¥·¥ã¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»Ø¤µ¤Ð¤¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤À¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¾Ð´é¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¿³ºº°÷¤â¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤³¤Î¶Ê¤òÃÆ¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Þ¥·¥ã¤µ¤ó¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¥Þ¥·¥ã¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤ÇÁ°Îó¤ËÎ©¤Ä¥Ï¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òÆÈÀê¤¹¤ëÌ¾ÍÀ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥·¥ã¤Ï¡Ö¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¡¿ABEMA K WORLD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë