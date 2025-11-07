7日、閣議後の会見で小野田紀美経済安保・AI戦略担当大臣が記者からの質問に答えた。

【映像】小野田大臣がAIによる“性差の偏り”に言及した瞬間（実際の様子）

記者は「採用支援AIに性差の認識精度の偏りが指摘されている。医学分野以外の性差研究についてどのように進めるのか？」と質問。

これに小野田大臣は「採用支援のAIにおける性差の認識精度の偏り等についてはAIリスクの一つと考えられており、既に企業等における採用人事評価等に係る先行調査の結果を第1回AI戦略本部で報告したところだ。これまでの調査では大きな問題は確認されていないが今後も採用支援等のAI活用の拡大が予想されることから、引き続き事態把握に努めるとともに、関係省庁と連携をして必要な対策を検討していきたい。性差を巡る研究は多岐にわたるが、AIの事例のように科学技術の進展に伴う新たな課題にも目を配りつつ、研究者による研究活動を継続的に支援していきたい」と答えた。

近年、ある企業が開発した人材採用AIが男性を偏重するなどの欠点が判明し、運用を取りやめるなどの事態が生じている。

（ABEMA NEWS）

