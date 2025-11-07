読売テレビ・日本テレビ系で放送中のドラマ『推しの殺人』でトリプル主演を務める田辺桃子、横田真悠、林芽亜里が演じるアイドルグループ「ベイビー★スターライト」の新アーティスト写真が公開。また新キャストとして、椛島光、佐々木久美、本島純政の出演が発表された。

本作は、2024年『このミステリーがすごい！』大賞で文庫グランプリ受賞した、遠藤かたるによる同名小説を原作としたサスペンス。ドラマ版ではオリジナル要素も加えて全13話で展開される。

物語の主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして“未解決連続殺人事件”にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か、それとも破滅か。

「ベイビー★スターライト」のメンバーであるルイを田辺、テルマを横田、イズミを林がそれぞれ演じるほか、増田貴久、城田優、曽田陵介、なえなの、坪倉由幸、トラウデン直美、テイ龍進、水間ロン、中村公隆、田村健太郎らが出演している。

本作は11月13日放送の第7話から第2章に突入。舞台を大阪から東京へ移し、物語はますます混迷を極めていく。

新たに公開されたベイビー★スターライトの新アーティスト写真は、前半の大阪編とはガラリと雰囲気が変わり、白いドレスに身を包んで儚げな表情を浮かべるルイ（田辺桃子）、テルマ（横田真悠）、イズミ（林芽亜里）の姿が捉えられている。第7話では「ベビスタ」の“新曲”も公開される。

さらに、第2章からの追加キャストも決定。椛島が演じるのは、ルイ（田辺桃子）の幼なじみである警視庁捜査一課刑事・望月直哉（曽田陵介）の上司の姪・谷川めぐみ。叔父を介して望月と知り合い、次第に親交を深めていく。彼女の登場により、ルイと望月の関係にも変化が訪れる。出演に際して椛島は、「張り詰めた空気の中で描かれる人間模様に引き込まれました。物語のなかでめぐみがどのように事件に作用していくのか、ぜひご覧いただけますと嬉しいです」と語った。

佐々木が演じるのは、河都（城田優）の妻・麗子（加藤ローサ）の秘書・柳田志穂。社会的に成功していた夫が裏でエスコートクラブを経営していたことが発覚、さらには行方不明となり、河都の事業を引き継ぐことになった麗子を支える。佐々木は「初めて経験するシチュエーションに心が躍りました。麗子の秘書という役どころですが、一体どんな人物なのか、ぜひ想像しながらお楽しみください」とコメントした。

本島は、テルマの弟・早川カイを演じる。アイドルになるために家を出たテルマとは疎遠になっていたが、ある目的のためテルマの前に姿を現す。本島は、「リアルタイムで『推しの殺人』を観ていたので、この作品に出れるのが本当に嬉しかったです。今回、カイのキャラクターを深めるために、はじめて髪の毛のブリーチもしてみました！ 物語にカイがどんな風に関わっていくのか、是非楽しみにしていてください」と話した。

中山喬詞プロデューサーは、第2章の開幕に際し、「あのベビスタが、いよいよ東京進出です！ 売れました。成長しました。でも過去の罪は消えません。むしろ、さらなる危機が彼女たちを襲います。ここまで追い詰められるのか…と。そんな東京編を良い意味でかき乱してくれる新たなキャストの方々には楽しみと感謝しかありません。いったい、彼女たちの人生にどう絡み、どう作用していくのか…期待していてください」とメッセージを寄せた。

なおTVer では、本日11月7日から1週間限定で全話一挙配信がスタートした。

コメント椛島光（谷川めぐみ役）谷川めぐみ役の椛島光です。原作を読ませていただき、張り詰めた空気の中で描かれる人間模様に引き込まれました。めぐみは、望月とラーメン友達として関係を築いていくのですが、常に緊張感のあるこの物語では珍しく、ほっこりするような穏やかな場面が多いです。後半より登場しますが、物語のなかでめぐみがどのように事件に作用していくのか、ぜひご覧いただけますと嬉しいです。

佐々木久美（柳田志穂役）毎週楽しみに観ていたドラマに出演させていただくことができてとても光栄です。ドラマ経験があまりないのですが、温かい皆さんに囲まれ、少しの緊張と楽しさを持って撮影することができました。初めて経験するシチュエーションに心が躍りました。麗子の秘書という役どころですが、一体どんな人物なのか、ぜひ想像しながらお楽しみください。よろしくお願いいたします！

本島純政（早川カイ役）リアルタイムで『推しの殺人』を観ていたので、この作品に出れるのが本当に嬉しかったですし、8話を担当された遠藤監督、約2年ぶりの的場監督、そして約1年ぶりに柴田監督とご一緒出来たことが凄く嬉しかったです！僕が演じるカイは、姉のテルマと同じ環境の中で育ってきた青年です。テルマが成功していく姿を、誇らしいと思う一方で、なんで自分だけという劣等感や孤独を抱えています。そんな感情を複雑に積み重ねながら、なんとかテルマに接触を試みようとしています。今回、カイのキャラクターを深めるために、はじめて髪の毛のブリーチもしてみました！物語にカイがどんな風に関わっていくのか、是非楽しみにしていてください。

中山喬詞プロデューサーあのベビスタが、いよいよ東京進出です！ 売れました。成長しました。でも過去の罪は消えません。むしろ、さらなる危機が彼女たちを襲います。ここまで追い詰められるのか...と。そんな東京編を良い意味でかき乱してくれる新たなキャストの方々には楽しみと感謝しかありません。いったい、彼女たちの人生にどう絡み、どう作用していくのか...期待していてください。地下から地上に上り詰めたアイドルたち、罪を隠し続けた共犯者たち...どちらが表でどちらが裏なのか、そんな波乱の人生の行く末を最後まで皆さん温かく応援してもらえたらと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）