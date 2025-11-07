韓国発の４人組ガールズグループ「ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥ」が５日、日本デビューを果たし、ダイバーシティ東京プラザで、ＪＡＰＡＮ １ｓｔ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ「ＴＯＫＹＯ ＭＩＳＳＩＯＮ ＳＴＡＲＴ」のリリース記念イベントを開催した。

グループは２０２３年７月に結成。ＪＵＬＩＥ、ＮＡＴＴＹ、ＢＥＬＬＥ、ＨＡＮＥＵＬによる多国籍グループだ。

待望の日本デビューに多くのファンが駆けつけた中、ＨＡＮＥＵＬは「日本デビューをとっても楽しみにしていました！」と喜びを口に。ファンからも「おめでとう！」と盛大に祝福された。

ＭＣでは最近覚えた日本語を紹介。ＨＡＮＥＵＬが「ブチアゲ」と答えると、ＪＵＬＩＥは「日本デビュー出来てブチアゲです！」と笑顔で呼応。またＮＡＴＴＹが、メロメロを意味する「メロい」と答えると、ＢＥＬＬＥは「抹茶にメロメロ〜」と早速使うなどして盛り上げていた。

覚えた日本語を駆使しながらこの日公開となった楽曲「Ｌｕｃｋｙ」のＭＶついてもトークを展開。ライブでは、韓国デビュー曲「Ｓｈｈｈ」や、日本でも配信でスマッシュヒットした「Ｓｔｉｃｋｙ」の日本語バージョンを披露。息の合ったキレキレのダンスで会場は大いに湧いた。

１２月からは、初の日本ツアー「ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥ Ｊａｐａｎ Ｄｅｂｕｔ Ｔｏｕｒ［Ｌｕｃｋｙ Ｄａｙ］」（１２月１０日、福岡・福岡サンパレスで開幕）を開催する。