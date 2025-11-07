「一昨日までオーストラリア、明後日からマカオ」世界が熱狂する“LDHの風雲児”にスタジオ大興奮

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

本日11月7日（金）の放送より、11月のピックアップアーティスト、7人組ボーイズグループのPSYCHIC FEVERが登場する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

番組では、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、初登場のEXIT・りんたろー。、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、世界を舞台に活躍する7人の魅力を徹底解剖していく。

◆“LDHの風雲児”PSYCHIC FEVERが初登場！

“EXILE TRIBE”から7番目のグループとして2022年7月にデビューした、小波津志、WEESA、剣、 中西椋雅、渡邉廉、JIMMY、半田龍臣による7人組ボーイズグループ、PSYCHIC FEVER。

7人それぞれの個性が魅力となり、ダンス、ヴォーカル、ラップによるパフォーマンスが化学反応を起こすことから、PSYCHIC FEVERと名付けられた（ファンネームはForEVER）。

“IGNITE OUR DREAMS”をパーパスとして掲げるPSYCHIC FEVERのパフォーマンスは、見る者に夢と勇気を与え、その心に火をつける存在となっている。

グローバルでの活躍を目指し、2022年のデビュー時から日本をはじめアジアを中心に活動。特に2024年1月リリースの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は国内外で大きな話題を集め、TikTokでの総再生回数が3億回を突破。

さらにSpotifyの国内含むバイラルチャートトップ50にてタイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア、韓国などアジア9つの国と地域でもチャートイン、アメリカでもバイラル・ヒットとなるなど、世界各国から注目を集めた。

今年2月には、アメリカ6都市を巡る「PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025」を開催し大成功。

さらに3月には、世界最大級のアメリカの音楽見本市・SXSW 2025に出演するなど、“LDHの風雲児”として世界で活躍が注目されている。

◆マル秘情報をBALLISTIK BOYZが大暴露！

そんなPSYCHIC FEVERが初登場する11月の『M:ZINE』。

11月7日（金）の放送では、彼らがなぜこれほどまでに人気を博しているのか、その魅力を徹底解剖する。

「おとといまでオーストラリア、あさってからはマカオへ」と、1年のうちおよそ3分の2は海外にいるというPSYCHIC FEVER。

「海外での必需品は？」という若井の問いに、メンバーの剣が思わぬ回答を出し一同は大爆笑。

そしてPSYCHIC FEVERをよく知る戦友でもあるBALLISTIK BOYZの砂田将宏と海沼流星が登場。ファンも知らないPSYCHIC FEVERの素顔を暴露する。

「髪の毛をセットしていない姿がカワイイ」というあるメンバー、そして「一緒にいてくっつきすぎている」と怪しむほど仲のいい2人とは？

さらに、なんでもできるメインボーカル・小波津志の意外な素顔も。

ほかにも、まだ世の中に知られていない“ウラ特技”を披露し、それを“オモテ特技”に認定できるかどうかを若井がジャッジ。

ブレイクダンスが特技の小波津、ヒューマンビートボックスが特技の渡邉廉の衝撃の“ウラ特技”とは？