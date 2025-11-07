ファッションセンスとはなんぞ!?「モンスター狩りに行きそう」「釣り人？」友人の突っ込みが秀逸!!【作者に聞く】
お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”ポコミ(@k_pokomi)さん。X(旧Twitter)やブログに投稿しているお酒との日常を描いた漫画が、「おもしろすぎる。最高です。久々に電車の中で声出して笑ってしまった」「各話同意しすぎてコメントしきれない…」「なんというあるある…笑」と共感を得て話題となっている。今回は『ファッション』『ボディバッグ』と題した友人から言われた「トンデモ発言」のエピソードを紹介する。
まだコートを着るほど寒くもないのでダウンベストを着用して友人宅へ遊びに行ったポコミさん。着用して鏡の前に立ったときに「どっかで見た感あるけど…」と首をかしげるものの、「まぁいいでしょ！」と出かけた。しかしこのあと友人はポコミさんの姿を見て、既視感の正体をズバリ言い当てたのである。既視感の正体とは…!?
また別の日には、斜め掛けできるボディバッグに出合い、一目惚れで購入したポコミさんは早速ボディバックを身につけて友人と会うのだが、友人から「ん…？そのボディバッグ…アレだね…ポコミが付けてると…」と思いもよらないことを言われる。言われてみると「確かに…」と本人も吹き出してしまうほど、“言い得て妙”な発言がポコミさんの胸を貫くのだった。友人は一体何と言ったのか…？
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――ご友人から「釣り人？」と指摘されて、ポコミさんはどう感じましたか？
もう頭の先から爪の先まで「それだーーー!!」と思いました。
――結果「釣り人」となってしまいましたが、そんなつもりでコーディネートしたわけではないんですよね。
いや〜、悲しいですよね…。ユ○クロのモデルさんは釣り人にならないのに、なぜか私が着ると完全に釣り人で…。しかもベテランっぽい空気感まで出てました。もう逆に釣り、始めようかな？
――『ボディバッグ』の話も笑いました！漫画では誇張されていると思いますが、本当にモンスターを倒しそうでした。
ボディバッグは背中が涼しいですし、わりと荷物入るので「えー…ちょっと気に入ってたのになぁ」と残念です。「とりあえず痩せよ…マジで痩せよ…」と思いました。というわけで、ポコミ「ダイエットクエストを受注しました」！
「自分が気に入ってたものが、他人から見てもよいとは限らない」と語るポコミさん。ポコミさんの『ポコミのぽんこつ日記』は、そういった日常に起こるちょっとしたズレに注目して描かれていることも多く、それをおもしろい話に昇華させている。電車や会社など人がいるところでは読めないほど吹き出してしまう作品もあるので、まだ読んだことがない方は“周囲に人がいないところ”で一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
