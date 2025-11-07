本日11月7日19時より放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）にて、“それスノフレンドパーク”第4弾が3時間スペシャルでオンエアされる。

今回は、主演の妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）、そして目黒蓮からなる日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、W主演を務める波瑠＆川栄李奈をはじめ、中村蒼、野呂佳代、そして向井康二からなる金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、Snow Manチームの三つ巴対決が実現。支配人は今回も深澤辰哉が、副支配人は山里亮太が務める。

巨大な壁にジャンプして貼り付く“ウォールクラッシュ”では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。前回惜しくもクリアゾーンに届かなかった岩本照が再び挑戦。妻夫木は19年ぶりの挑戦となる。順番に光るパッドを記憶して演奏し、解答者が何の曲かを当てる“メロディープッシュdeミュージック”には、記憶力には絶対の自信があるという川栄が挑戦する。

また、バイクでそばを運ぶアトラクション“デリソバ”が“それスノ版”にアップデートして復活。チームの連携が重要となるアトラクションとなり、日曜劇場チームは妻夫木と松本が挑戦し、妻夫木は華麗なドライブテクニックを披露する。Snow Manチームは岩本と佐久間大介が挑むが、初のアトラクションに苦戦する。

四方八方から出てくるネズミを叩いて退治する“チュチュバスターズ”では、ラウールが長い手足をフル活用。スポーツ経験がないという波瑠も大奮闘する。ザウルスの口から流れてくる光を止める“フラッシュザウルス”では、金曜ドラマチームはポンプ役を野呂、ジャンプ役を中村で挑戦。名物アトラクション“ハイパーホッケー”には、今回も謎の強敵覆面コンビが緊急参戦する。チームのプライドを賭けた史上最大の熱戦に、波瑠が涙する場面もあった。

（文＝リアルサウンド編集部）