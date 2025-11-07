　7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1000円安の4万9910円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9783.49円に対しては126.51円高。出来高は3万5154枚となっている。

　TOPIX先物期近は3279.5ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比7.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49910　　　　 -1000　　　 35154
日経225mini 　　　　　　 49905　　　　 -1000　　　524353
TOPIX先物 　　　　　　　3279.5　　　　 -34.5　　　 31558
JPX日経400先物　　　　　 29590　　　　　-330　　　　3196
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　 -10　　　　3000
東証REIT指数先物　　　　1987.5　　　　　　+6　　　　　36

株探ニュース