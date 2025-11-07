日経225先物：7日正午＝1000円安、4万9910円
7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1000円安の4万9910円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9783.49円に対しては126.51円高。出来高は3万5154枚となっている。
TOPIX先物期近は3279.5ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比7.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49910 -1000 35154
日経225mini 49905 -1000 524353
TOPIX先物 3279.5 -34.5 31558
JPX日経400先物 29590 -330 3196
グロース指数先物 692 -10 3000
東証REIT指数先物 1987.5 +6 36
株探ニュース
