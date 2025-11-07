愛知・神奈川などの教員グループが盗撮画像を共有していた事件で、きのう（6日）岡山県備前市立の小学校教諭の男が逮捕されました。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されたのは、備前市立の小学校の教諭の男（27）です。

警察によりますと教諭の男は、少女が着替えをする動画1点を自宅で所持した疑いが持たれています。

ほかの教員らが逮捕された報道を見て動画などの処分を初めていたが…

男は「性的欲求を満たすため」と容疑を認め、ほかの教員らが逮捕された報道を見て動画などの処分を始めていましたが、「お宝のようなものなので処分するのが惜しかった」と話しているということです。

男の逮捕で、SNSで女子児童の盗撮画像を共有していた教員グループのメンバーは5都道県の7人となり、これで全員が逮捕されたことになります。

逮捕を受け、備前市教育委員会の小郷康弘教育長は、「事実関係を把握した上で厳正に対処して参ります」などとコメントしています。