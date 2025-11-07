こんなオシャレに白髪ぼかし！？《40・50代》がマネしたい♡【今っぽハイライトヘア】

白髪を活かしながら髪に立体感を与えたいなら「ハイライト」を試してみて。派手すぎず上品に見える絶妙な色の重なりで、大人の髪に軽さと抜け感をプラスします。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたい「今っぽハイライトヘア」をピックアップ！ 白髪も自然になじみ、トレンド感を取り入れたスタイルは必見です。

外国人風ハイライトで立体感をプラス

ブラウンベースのレイヤーミディに、同系色で明暗をつけたハイライトを重ねたスタイル。全体をゆるく巻いて仕上げることで、カラーの重なりが柔らかく動きます。派手すぎないのに奥行きがあり、自然光のもとで艶が引き立つのも魅力。落ち着いた印象の中にほんのり抜け感を感じる、大人向けのハイライトスタイルです。

くすみカラーでつくるナチュラルハイライトボブ

続いてご紹介するのは、レイヤーボブがベースの、やわらかなひし形シルエットに仕上げたボブ。外ハネで軽さを出しつつ、表面に動きをつけて髪に奥行きを感じさせています。オリーブグレージュのベースに極細のハイライトをなじませて、自然な立体感を演出。落ち着いた色味の中にやさしい透明感が広がる、大人にちょうどいいカラーデザインです。

グレージュ × ハイライトで、白髪も味方に

グレージュカラーをベースにした外ハネボブ。細やかなハイライトを全体に散らすことで、白髪を生かしながら軽やかな表情をつくります。髪が揺れるたびにさりげなく光を含み、髪全体がふんわり見せられそう。やりすぎないカジュアルさと上品さが両立した、大人に似合う洗練スタイルです。

ベージュハイライトで抜け感を仕込む

最後にご紹介するのは、明るめブラウンのベースに、ベージュの極細ハイライトを入れたボブレイヤー。トーンを揃えた柔らかな色合いが、髪の動きをきれいに際立たせます。派手になりすぎず、ほんのり筋感を感じるナチュラルな仕上がりも魅力の一つ。軽やかさと艶感を両立し、季節を問わず取り入れやすいハイライトスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@mabashi_hair様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里