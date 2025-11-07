´äËÜ¾È¡õÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤é¤¬¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¡È¤Á¤ó¤Þ¤ê¡ÉºÂ¤Ã¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÊÝ¸î¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ìë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö´äËÜ¾È¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌë·Ê¤Î¸«¤¨¤ë²°¾å¤Ç¤Î»£±Æ ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥ï¥¤¥¤»Ñ¤òÈ¯¸«¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢´äËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ìë·Ê¤òÇØ·Ê¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à3¿Í¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¹õ¤Î¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´äËÜ¤ÏÄ¹¿È¤ò¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·ー¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¿®Íê´¶¤¬¤Ë¤¸¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤Á¤ó¤Þ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤ÊÝ¸î¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÌòÊÁ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
