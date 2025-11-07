55X8900N

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

55X8900N（TVS REGZA）

2位　VIERA

TV-55Z90A（パナソニック）

3位　VIERA

TV-55Z90B（パナソニック）

4位　AQUOS OLED

4T-C55GQ3（シャープ）

5位　VIERA

TV-48Z90B（パナソニック）

5位　REGZA

55X8900R（TVS REGZA）

7位　VIERA

TV-55Z95B（パナソニック）

8位　BRAVIA 8

K-55XR80（ソニー）

9位　AQUOS OLED

4T-C55GQ1（シャープ）

9位　OLED B4

OLED55B4PJA（LGエレクトロニクス）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。