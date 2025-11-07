東原亜希、夫・井上康生との2ショット公開に「憧れの夫婦」「ステキすぎる」と反響
モデルでタレントの東原亜希が6日、自身のインスタグラムを更新し、柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストである夫・井上康生氏との2ショット写真を公開した。
東原亜希
東原は、フォーマルな装いに身を包んだ2ショット写真を公開し、「オーデマピゲの『ハウス オブ ワンダーズ展』へ夫と行ってきました！150年の歴史を誇るオーデマ ピゲの魅力に圧倒されました」と報告。
「時計を知らない方でも思わず見入ってしまう、まさに“時を感じる”展示です。ゆっくりとブランドの物語を感じることができました」と感想を述べ、「結婚するときに指輪より普段付けれるもの、ということでAPの時計を購入したので、夫と行けてまた感慨深い。私よりじっくり見てた」とつづった。
この投稿に「素敵な夫婦」「かっこよすぎ」「最高の夫婦」「ステキすぎる」「美男美女すぎる 憧れの夫婦です！！」「本当にお似合いのご夫婦です」などのコメントが寄せられている。
