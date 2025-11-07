4児の母・加藤夏希、母の愛情にじむ手作り“キャラ弁”に反響「マイクラや」「すごーーい」「可愛いお弁当ですね！」 完成イメージ描いたデザイン画も披露
4児の母で俳優の加藤夏希（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。「遠足 行ってらっしゃーい！」とつづり、愛情にじむ手作り弁当を披露した。
【写真】「マイクラや」「すごーーい」「可愛いお弁当ですね！」加藤夏希の愛情にじむ手作り“キャラ弁”
人気ゲーム『Minecraft（マインクラフト）』をモチーフにしており、登場キャラクターなどをかたどったおにぎりやおかずが彩りよく詰め込まれた“キャラ弁”となっている。
投稿では、弁当の完成図をイメージして描かれた“下書きデザイン”も紹介されており、わが子の喜ぶ顔を願う母の思いが感じられる。
コメント欄には「マイクラや」「すごーーい」「可愛いお弁当ですね！お昼時間楽しみですね 図面通りのお弁当スゴい！」「子供が喜ぶお弁当ですね」「お上手です」など、さまざまな反響が寄せられている。
加藤は2014年6月に一般男性との結婚を発表。16年7月に第1子長女（9）、19年2月に第2子長男（6）、21年1月に第3子次男（4）、24年5月に第4子次女（1）を出産した。
【写真】「マイクラや」「すごーーい」「可愛いお弁当ですね！」加藤夏希の愛情にじむ手作り“キャラ弁”
人気ゲーム『Minecraft（マインクラフト）』をモチーフにしており、登場キャラクターなどをかたどったおにぎりやおかずが彩りよく詰め込まれた“キャラ弁”となっている。
投稿では、弁当の完成図をイメージして描かれた“下書きデザイン”も紹介されており、わが子の喜ぶ顔を願う母の思いが感じられる。
加藤は2014年6月に一般男性との結婚を発表。16年7月に第1子長女（9）、19年2月に第2子長男（6）、21年1月に第3子次男（4）、24年5月に第4子次女（1）を出産した。