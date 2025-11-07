¡Ú¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¡ÛÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤¦¤Þ¤µ¤Ë¿ÌÙþ¡ª Æü¹â²°¤Ç¾¡¼ê¤Ëºî¤ë¡Ö¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¡×¡§¥Ñ¥ê¥Ã¥³¡Øº£½µ¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤á¤·¡ÙÂè211²ó
¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¿©»ö¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢°û¤ß¿©¤¤¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¯Ìµ¾å¤Î´î¤Ó¤À¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¡©¡×¤È¡¢¿´Ì©¤«¤ËÇ¾Æâ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê"¥Ï¥Þ¤ê¥á¥·"¤òµá¤á¡¢º£Æü¤â¥á¥·¤ò¿©¤¤¡¢¼ò¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¹â²°¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö»°ÉÊÀ¹¹ç¤ï¤»¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÆü¹â²°¡×¡£¥é¡¼¥á¥óÎà¤äÄê¿©¤Ê¤É¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËÉÙ¤À¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤Ë¿©»öÌÜÅª¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ò¤ä¤Ä¤Þ¤ßÎà¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°û¤ß²ñ¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í½Äê»þ´Ö¤è¤êÁá¤á¤Ë¤½¤Î³¹¤ËÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢½ÐÀè¤Ç¾®°ì»þ´Ö¤Î¶õ¤»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤µ¤¯¤Ã¤È1¡¢2ÇÕ°û¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¤¹¤®¤ëÅ¹¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤·¤«¤·´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö¤Á¤ç¤¤°û¤ß¡×¤È¤âÉ½µ¤µ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´ÇÈÄ
½¼¼Â¤Î¤Á¤ç¤¤°û¤ß¥á¥Ë¥å¡¼
¤½¤ó¤ÊÆü¹â²°¤Ç°û¤àºÝ¤ÎËÍ¤ÎÄêÈÖ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÆ°¤Î°ìÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»°ÉÊÀ¹¹ç¤ï¤»¡Ê¤ä¤¤È¤ê¡¦¥¥à¥Á¡¦¥á¥ó¥Þ¡Ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÊÌ¾¤É¤ª¤ê¤Ë¥¥à¥Á¤È¥á¥ó¥Þ¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¶ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»®À¹¤ê¤Î¤¿¤ì¾ÆÄ»¤Ë¤Í¤®¤¬ÏÂ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÌ¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤ä¤¤È¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£ËèÅÙ¡¢¤³¤Î3ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç¤¤á¤Î»®¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦ÎÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Ì£¤¬Ç»¤¤¤«¤éÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÀÇ¹þ370±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤â´ò¤·¤¤¡£
Æü¹â²°¤Î¡Ö»°ÉÊÀ¹¹ç¤ï¤»¡×
¤È¤³¤í¤¬ÀèÆü¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤¤¤í¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤òÍê¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤ß¤Ã¤¿¤ì¤¿¼ò°û¤ß¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÄ¹»ý¤Á¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡×¡Ê300±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥à¥Á¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¥à¥Á¤Î¾å¤ËºÙÀÚ¤ê¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬¤Î¤ê¡¢¤´¤Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ìÉÊ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÀäÌ¯¤À¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤½¤¤¤Ä¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë°û¤ó¤Çµ¢Âð¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢ÀäÂÐ¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡£¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¡Ö¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¡×¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£ºòÆü¡¢Çã¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð¤¿³¹¤ËÆü¹â²°¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÃë¿©¤¬¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¡¢¤·¤«¤â²æ¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÆü¤ÎÃíÊ¸¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¡£µ¤Ê¬¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÍ¾Çò¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æü¹â²°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃíÊ¸¤Ïº£¸å¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤æ¤³¤¦¡£
¤Þ¤ºÍê¤à¤Î¤ÏÅöÁ³¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡£¤½¤ì¤«¤é¤´¤Ï¤ó¡£¡ÖÈ¾¥é¥¤¥¹¡×¡Ê150±ß¡Ë¡Ö¥é¥¤¥¹¡×¡Ê210±ß¡Ë¡Ö¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¡×¡Ê280±ß¡Ë¤È¤¢¤ê¡¢¤Õ¤À¤óÄê¿©Îà¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÈ¾Ê¬¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤ËÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¾¥é¥¤¥¹¤Ç»öÂ¤ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¬¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¡Ö¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡×¡Ê230±ß¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¤½¤ì¤òÁª¤Ö¡£ÍýÍ³¤Ï¸å½Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1ÉÊ¤¯¤é¤¤¤Ê¤Ë¤«Íß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¦Æ»¤Î¡Öñ»Ò¡Ê6¸Ä¡Ë¡×¡Ê300±ß¡Ë¤òÁªÂò¡£ñ»Ò¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤Î¡Ê3¸Ä¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È160±ß¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤µ¤À¡£¤½¤ì¤«¤éËº¤ì¤ºÍê¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡ÖÈëÅÁ¤Î¿ÉÌ£Á¹¡×¡Ê30±ß¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê460±ß¡Ë¤òÍê¤ó¤ÇÃíÊ¸´°Î»¡£°ì±þ¡¢¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¡¦¡Ö¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡×¡Ê300±ß¡Ë
¡¦¡Ö¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡×¡Ê230±ß¡Ë
¡¦¡Öñ»Ò¡Ê6¸Ä¡Ë¡×¡Ê300±ß¡Ë
¡¦¡ÖÈëÅÁ¤Î¿ÉÌ£Á¹¡×¡Ê30±ß¡Ë
¡¦¡Ö¥Û¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê460±ß¡Ë
¤³¤ì¤À¤±Íê¤ó¤Ç¹ç·×1,320±ß¤ÊÆü¹â²°¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤......¡£
ÃíÊ¸¤ÎÉÊ¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥Ô¡¼¡¢¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¿ÉÌ£Á¹¡¢¤´¤Ï¤ó¥»¥Ã¥È¡¢ñ»Ò¤Î½ç¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ºËÍ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ËºÇÅ¬¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤È¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÆÏ¤¯¡£
¤è¤·¡¢°û¤à¤¾¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¸÷·Ê
¡Ö¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡×
¥¥à¥Á¤Î¾å¤Ë¤´¤í¤´¤í¤È¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬¤Î¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·º£Æü¤Ï¡¢¤³¤Î»®¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò¤°¤Ã¤È¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤¬¡Ö¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¥·¥áÉÕ¶á¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£¤â¤È¤â¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ò¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤´¤Ï¤ó¥»¥Ã¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡£
¤Ê¤¼ËÍ¤¬Ã±ÉÊ¤Î¥é¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥Ã¥È¤òÍê¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¹¡¼¥×¤ÈÄÒ¤±¤â¤Î¡Ê¤³¤ÎÆü¤Ï¥¶¡¼¥µ¥¤¡Ë¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¥é¥¤¥¹Ã±ÉÊ¤¬ 210±ß¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¤¬230±ß¤À¤«¤é¡¢¤½¤Îº¹¤ï¤º¤«20±ß¡£20±ß¤Ç¥¹¡¼¥×¤È¥¶¡¼¥µ¥¤¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Æü¹â²°¤ÎËâË¡¡£
¡Ö¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡×
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥¤¥ê¡¼¤Ç¤Í¤®¤Î¤·¤ã¤ê¤·¤ã¤ê¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¾ßÌý¥¹¡¼¥×¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥¶¡¼¥µ¥¤¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£°ßÂÞ¤Èµ¤»ý¤Á¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¤ä¤¬¤Æ¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Îñ»Ò¤âÅþÃå¡£
¡Öñ»Ò¡Ê6¸Ä¡Ë¡×
¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿Èé¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¤Ë¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍø¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿ñ²¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¾Æ¤ÌÜ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡£ËèÅÙ»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î300±ß¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¿Ý¡¢¾ßÌý¡¢¥é¡¼Ìý¤Î²¦Æ»¤À¤ì¤Ç¿©¤Ù¡¢¼¡¤«¤é¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÈëÅÁ¤Î¿ÉÌ£Á¹¡£Ç»¸ü¤Ç´Å¿É¤¯¡¢ßäÀù¤Ã¤Ý¤¤¤Û¤Î¤«¤Ê¶ìÌ£¤â¤¢¤ë¤³¤Î¤ß¤½¤ò¡¢ñ»Ò¤Ë±óÎ¸¤Ê¤¯¤Ä¤±¤Æ¤¬¤Ö¤ê¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿ñ»Ò¤¬°ìÅ¾ÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ì¤¬¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
ñ»Ò¡ß¿ÉÌ£Á¹¤ÎÌäÅúÌµÍÑ´¶
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æñ»Ò¤ò3¤Ä¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç1ÇÕÌÜ¤Î¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¥¦¥©¥Ã¥«¡ÊÃæ¡Ë¡×¡Ê250±ß¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢Æü¹â²°¤Î¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ê¥«¤Ï¾ÆÃñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥©¥Ã¥«¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ÏÌó2ÇÜ¡£¤Õ¤À¤ó¤É¤ª¤ê¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¿ì¤¤¤¬Áá¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢Æü¹â²°°û¤ß¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤Î¥¿¡¼¥ó¤ØÆÍÆþ¤À¡£¤Þ¤À¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¡¢¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò¤É¤µ¤Ã¤È¤Î¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤¬Æü¹â²°¤Î¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§
¤ªÃãÏÒ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¾®¤É¤ó¤Ö¤ê¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡¢ÉáÄÌÀ¹¤ê¤Ç¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòÊÆ¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¤¤¦¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«ÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÁÛÁü°Ê¾å¤À¡£
Á°²ó½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¼«ÂÎ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤í¤ê¤È½À¤é¤«¤¤»é¿È¤È¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÆù¤ÎÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¡¢¾¯¤·´Å¤á¤Î¤¿¤ì¤ÎÌ£¤ÈÆÚ¤Î»ÝÌ£¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤·¤ã¤¤·¤ã¤¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¿É¤¤¥¥à¥Á¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤Þ¤¿È´·²¤À¤·¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
¤½¤ÎÌ£¤ò¤Ò¤È¸ý³ÎÇ§¤·¤Æ¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ò°û¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èÇòÊÆ¤È¤È¤â¤Ë¤Ð¤¯¤ê¡£¤â¤°¤â¤°¤â¤°......¤¦¡¢¤¦¤ï¡¼¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÈÇòÊÆ¡¢¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¼«Ê¬¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¤¦¤Þ¤¤¡£
ÇòÊÆ¤¬¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÎÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤æ¤¯
¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¡¢¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ò°û¤à¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤Þ¤Àñ»Ò3¸Ä¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ñ»Ò¤ÈÊÆ¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤Þ¤Ç¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¼«Í³¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡£
Ì´¤Î¸÷·Ê
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤È¿ÉÌ£Á¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»î¤·¤Ë¤Á¤ç¤ó¤È¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¡¢¤³¤ÎÌ£¤Ï¤¢¤ì¤À¡ª¡¡¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡ª
¤½¤³¤Ç¿ÉÌ£Á¹¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¤·¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥¹¡¼¥×ÍÑ¤Î¤ì¤ó¤²¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº®¤¼¤ä¤¹¤¤¡£·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤¿¤ë¤³¤È¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤É¤ó¤Ö¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤È¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¢´ñÀ×¡©
¶öÁ³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Ó¥Ó¥ó¥Ð
¤½¤ì¤é¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤Þ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ñ»Ò¤ò¤«¤¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ò¤°¤Ó¤°¤Ó¡£¤¢¡¢¼ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü¹â²°¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¡¼¥ó¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤³¤È¡Ö¥¦¥©¥Ã¥«¥½¡¼¥À³ä¤ê¡×¡Ê300±ß¡Ë¡¢ÄÉ²Ã¤ä¤à¤Ê¤·¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î²øÊª¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶²ÉÝ¤¹¤é¤ª¤Ü¤¨¤¿¶ØÃÇ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£Æü¹â²°¤Î¥¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¡£
ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤¬¤è¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿ÉÌ£Á¹¤òÁ´ÎÌÅêÆþ¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤êº®¤¼¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î²¹ÀôÍñ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤½¤¦¤À¡£¼¡²ó¡¢¤½¤Ã¤Á¤â°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥Ñ¥ê¥Ã¥³