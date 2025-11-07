欧州移籍からわずか５か月で日本代表初招集の21歳MFが一気にW杯メンバー入り候補に！旗手、鈴木唯、佐野航らを抑えて選出 “手薄な”ポジションで急浮上の逸材に森保監督も太鼓判「アグレッシブで得点に絡める」
今年の６月にセレッソ大阪からオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクへ移籍した21歳のMF北野颯太が、欧州移籍からわずか５か月で初の日本代表入りを果たした。
ガーナ代表とボリビア代表と対戦する11月シリーズのメンバーに招集されたのだ。
もっとも、国内に残っていれば、もっと早くA代表デビューを果たしていたかもしれない。森保一監督は「今年の Jリーグで、開幕から、セレッソの中で存在感のあるプレーを見せていた。国内にいれば、おそらくE-１選手権に招集していたと思う」と明かしている。
また、評価している点については、「ザルツブルグの戦術に非常に順応し、アグレッシブに攻守に関わっていくところ、ここ数試合、得点チャンスに絡み、得点を決めているところ」とコメント。「ヨーロッパの舞台で自信を深めている」と話した。
起用ポジションは、おそらく２シャドーの一角か。旗手怜央、鈴木唯人、佐野航大ら、過去にこのポジションで選出されてきた実力者を抑えての招集だ。森保監督の期待は小さくない。
故障明けの久保のフル稼働は難しい状況で、鎌田大地がボランチで起用される可能もある点を考えると、出番は巡ってくるだろう。２列目は決して層が厚いとはいえないため、今シリーズの活躍次第では、この21歳がワールドカップ本大会のメンバーに食い込んでいく可能性は十分にある。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
