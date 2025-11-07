ヒャダイン、話題のゲーム作品で“自分の名前”習得に喜びのスクショ公開「自分の名前覚えるのにどのくらいかかったんだろう」「5文字入ってるのに感動した」
音楽クリエーターの“ヒャダイン”こと前山田健一（45）が6日、自身のXを更新。10月30日に発売された『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』をプレイするスクリーンショットを公開した。
【写真】「ヒャダインはヒャダインをおぼえた！」公開された“ドラクエ”のスクリーンショット
前山田は「ドラゴンクエスト1の新作にて」のコメントとともに、「ヒャダインはヒャダインをおぼえた！」とログが表示されている画面直撮りの写真をアップした。
かつてのドラクエシリーズ初期作品では、主人公に付けられる名前が最大4文字だったが、今作では最大8文字まで付けられるようになっていることもあり、“現在”ならではの実現の報告となった。
この投稿にファンからは「つまり 我思う故に我あり」「やっと自分の名前を覚えられるようになったのか、子供の成長は早いな」「いつかリメイクでネタになるに違いないと思ってたけど、やっぱり覚えちゃった！」「名前が4文字じゃなくて5文字入ってるのに感動した」「自分の名前覚えるのにどのくらいかかったんだろう」「これがゲシュタルト崩壊…（違）」「そういえば最近のDQはヒャダルコばかりでしたもんね」「小さい子が自分の名前をおぼえたみたいでかわいいなー」「ドラクエ3から、ヒャダインさんのこの画面が見たかった…！今ついに叶いました」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ヒャダインはヒャダインをおぼえた！」公開された“ドラクエ”のスクリーンショット
前山田は「ドラゴンクエスト1の新作にて」のコメントとともに、「ヒャダインはヒャダインをおぼえた！」とログが表示されている画面直撮りの写真をアップした。
この投稿にファンからは「つまり 我思う故に我あり」「やっと自分の名前を覚えられるようになったのか、子供の成長は早いな」「いつかリメイクでネタになるに違いないと思ってたけど、やっぱり覚えちゃった！」「名前が4文字じゃなくて5文字入ってるのに感動した」「自分の名前覚えるのにどのくらいかかったんだろう」「これがゲシュタルト崩壊…（違）」「そういえば最近のDQはヒャダルコばかりでしたもんね」「小さい子が自分の名前をおぼえたみたいでかわいいなー」「ドラクエ3から、ヒャダインさんのこの画面が見たかった…！今ついに叶いました」など、さまざまな反響が寄せられている。