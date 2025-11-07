「めろすぎます」佐野勇斗、“娘”と2ショット「待って最高」「すっかりお姉さんだ」 朝ドラ『おむすび』で共演の宮崎莉里沙と再会
俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024年9月〜25年3月放送）で親子役で共演した宮崎莉里沙（9）との“再会ショット”を公開した。
【写真】「めろすぎます」「すっかりお姉さん」佐野勇斗、“娘”と2ショット
佐野は「娘に会えた」とつづり、宮崎との2ショットをアップ。佐野が宮崎を抱き寄せ、仲むつまじい2人の様子が写し出されている。
現在、佐野が日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）、宮崎が同局系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00）に出演しており、投稿では「父ちゃん、ヤンキーになってごめんな…」と佐野の役柄を交え、ユーモアたっぷりにつづっている。
「久しぶりに会っても、パパー！って抱きついてくれて嬉しかったぞりり また会おうね」とうれしそうに“父の顔”をのぞかせた。
2人の姿にファンからは「待って最高すぎる」「素敵な写真ありがとう」「久しぶりに2人が並んでる姿見れて嬉しい」「りりちゃん大きくなった〜」「すっかりお姉さんだね」「父ちゃんまさかのヤンキー」「めろすぎます」など、さまざまな反響が寄せられている。
