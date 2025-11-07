¹â¸«ÐÒÎ¤¡¢Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡»Å»ö¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡×·ÑÂ³Í½Äê¡¢É×¤Ïflumpool¡¦ÆôÀî¸µµ¤
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¸«ÐÒÎ¤¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤Ï¡Äflumpool¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÆôÀî¸µµ¤
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¸«¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Î©¶µÂç³ØÊ¸³ØÉôºß³ØÃæ¤Î2008Ç¯¡¢¥ß¥¹Î©¶µ¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØMiss of Miss Campus Queen Contest¡Ù¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î09Ç¯¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢19Ç¯3·î31Æü¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦flumpool¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÆôÀî¸µµ¤¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤Ï¡Äflumpool¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÆôÀî¸µµ¤
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£