ミセス若井滉斗出演『M:ZINE（エンジン）』11月のピックアップアーティストはPSYCHIC FEVER！盟友からのマル秘情報の大暴露も

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していくテレビ朝日の音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜25時30分～）。11月の放送には、PSYCHIC FEVERが登場、世界を舞台に活躍する7人の魅力を徹底解剖する。

■LDHの風雲児・PSYCHIC FEVERが初登場

“EXILE TRIBE”から7番目のグループとして2022年7月にデビューした、小波津志、WEESA、剣、 中西椋雅、渡邉廉、JIMMY、半田龍臣による7人組ボーイズグループ、PSYCHIC FEVER。

7人それぞれの個性が魅力となり、ダンス、ボーカル、ラップによるパフォーマンスが化学反応を起こすことから、PSYCHIC FEVERと名付けられた（ファンネームはForEVER）。“IGNITE OUR DREAMS”をパーパスとして掲げるPSYCHIC FEVERのパフォーマンスは、見る者に夢に勇気を与え、その心に火をつける存在となっている。

グローバルでの活躍を目指し、2022年のデビュー時から日本をはじめ、アジアを中心に活動。特に2024年1月リリースの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は国内外で大きな話題を集め、TikTokでの総再生回数がなんと3億回を突破。さらにSpotifyの国内含むバイラルチャートトップ50にてタイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア、韓国などアジア9つの国と地域でもチャートイン。アメリカでもバイラルヒットとなるなど、世界各国から注目を集めた。

2月には、アメリカ6都市を巡る『PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025』を開催し、大成功。さらに3月には、世界最大級のアメリカの音楽見本市『SXSW 2025』に出演するなど、“LDHの風雲児”として、世界で活躍が注目されている。

■PSYCHIC FEVERのマル秘情報をBALLISTIK BOYZが大暴露!?

番組では、彼らがなぜこれほどまでに人気を博しているのか、その魅力を徹底解剖。

「おとといまでオーストラリア、あさってからはマカオへ」と、1年のうち、およそ3分の2は海外にいるというPSYCHIC FEVER。「海外での必需品は？」という若井の問いに、メンバーの剣は思わぬ回答を出し、一同は大爆笑！

そしてPSYCHIC FEVERをよく知る戦友でもあり、メンバーをよく知るBALLISTIK BOYZの砂田将宏と海沼流星が登場。ファンも知らない、PSYCHIC FEVERのマル秘素顔を暴露する。

「髪の毛をセットしていない姿がカワイイ」というあるメンバー、そして「一緒にいてくっつきすぎている」と怪しむほど仲のいいふたりとは…？ さらに、なんでもできるメインボーカル、小波津志の意外な素顔も…。

他にも、まだ世の中に知られていない“ウラ特技”を披露し、それを“オモテ特技”に認定できるかどうかを若井がジャッジ。ブレイクダンスが特技の小波津、ヒューマンビートボックスが特技の渡邉廉の衝撃の“ウラ特技”とは…!?

CSテレ朝チャンネル1では、11月23日12時～13時30分に『M:ZINE完全版～LDH発のグローバルボーイズグループ PSYCHIC FEVERの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送。こちらも要チェックだ。

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜 25:30～25:50 ※関東ローカル

出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、りんたろー。(EXIT）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

11月のピックアップアーティスト：PSYCHIC FEVER

※PSYCHIC FEVERの出演は、11月7日・14日・21日

※11月23日12時よりCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

